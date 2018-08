Kaos, il proprietario: «Non ho mai detto è che intervenuto ad Amatrice»

di Stefano Dascoli

«Non ho mai parlato di Kaos ad Amatrice, me ne sono guardato bene. Non ho mai parlato di cane eroe. Quando la cosa è degenerata, ho sempre spiegato con chiarezza che si trattava semplicemente di un cane in addestramento. Questa è la realtà dei fatti». Così Fabiano Ettorre spiega l'ultimo giallo attorno alla morte di Kaos, quel microchip che porta la data del 4 maggio 2016 e che, dunque, smentisce la presenza del cane nel sisma del Reatino. Ettorre, come è possibile che si sia parlato di...