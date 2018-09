Cardiologo stroncato da un infarto mentre fa jogging al parco

PADOVA - Si è accasciato a terra mentre stava correndo al parco e non c'è stato nulla da fare. È morto così, per un infarto mentre faceva footing nel parco di via Landucci a Padova, il dottor Marco Zennaro, 59 anni, cardiologo all'ospedale di Cittadella.



Alle 14 un ragazzo lo ha visto accasciarsi a terra e ha chiamato subito il 118 e il 113, ma per il cardiologo non c'è stato nulla da fare. Verso le 15 circa i poliziotti sono stati avvicinati dalla figlia 25enne del medico che lo cercava nel parco preoccupata perché il papà non era rientrato a casa ed ha scoperto la tragedia che si era appena consumata.