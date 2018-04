Rubano due tonnellate di binari dalla linea Caserta-Foggia: tre arresti

Avevano rubato 2 tonnellate e mezza di rotaie dalle linea ferroviariama sono stati bloccati in flagranza dai carabinieri.LEGGI ANCHE: Borseggiatori tra i tifosi giallorossi durante i caroselli: tre arresti È accaduto adove un equipaggio del 112, su segnalazione giunta alla Centrale operativa, ha sorpreso tre persone, residenti in provincia di Foggia, che avevano già caricato su un trattore, dotato di carrello e sollevatore, una parte dei binari lunghi quattro metri che sarebbero stati recuperati dal personale ferroviario dopo essere stati sostituiti. Due persone, di 43 e 53 anni, sono state arrestate e sottoposte al regime dei domiciliari. Per un 17enne è scattata la denuncia a piede libero presso la Procura del Tribunale dei minorenni.