Alfie, l'ospedale Bambino Gesù pronto ad accoglierlo: proposto piano terapeutico

LEGGI ANCHE

L'Ospedale pediatrico Bambino Gesù «è pronto ad accogliere il piccolo Alfie», il bambino inglese di quasi due anni ricoverato a Liverpool per una malattia neurodegenerativa non conosciuta e per il quale i medici hanno stabilito la sospensione delle cure, contro la volontà dei genitori. Oggi, apprende l'Ansa, la presidente dell'Ospedale, Mariella Enoc, ha incontrato il padre del piccolo. I medici dell'Ospedale della Santa Sede propongono un piano di cure che prevede un supporto per la respirazione e l'alimentazione.