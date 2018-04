Il papà del piccolo Alfie tenta l'ultima carta per salvarlo: ha incontrato Papa Francesco

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano – E' stato l'abbraccio di un padre ad un papà disperato, straziato e dolente davanti alla morte annunciata del figlioletto Alfie. Thomas Evans sta perdendo la battaglia della vita e ha voluto incontrare Papa Francesco stamattina a Santa Marta per chiedergli aiuto. «Accoglici in Vaticano». Thomas è il padre del bimbo inglese affetto da una terribile malattia neuro-degenerativa e ricoverato in un ospedale di Liverpool. I medici inglesi vorrebbero staccagli la spina perché non c'è alcuna speranza. I suoi genitori avrebbero voluto trasferirlo all'Ospedale Bambino Gesù che si è detto disposto ad accoglierlo per assisterlo fino alla fine. Il trasferimento è stato negato sia dai medici che dai giudici. Si è in attesa dell’ultima parola della Corte suprema. Un caso analogo a quello del piccolo Charlie Gard.



Al termine dell’udienza generale, il Papa ha chiesto alla folla dei fedeli di riflettere sul valore della vita: “Attiro l’attenzione di nuovo su Vincent Lambert e il piccolo Alfie Evans, e vorrei ribadire e fortemente confermare che l’unico padrone della vita, dall’inizio alla fine naturale, è Dio! E il nostro dovere, il nostro dovere è fare del tutto per custodire la vita. Pensiamo in silenzio e preghiamo”. Anche domenica era tornato sul caso di Alfie, citando anche quello del francese Vincent Lambert, al quale l'ospedale di Reims dov'è ricoverato ha annunciato di voler staccare nutrizione e idratazione assistite.



“Sono situazioni delicate – aveva detto il Pontefice – molto dolorose e complesse. Preghiamo perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e curato in modo adatto alla sua condizione, con l’apporto concorde dei familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari, con grande rispetto per la vita”. Il 4 aprile scorso il Papa in un tweet aveva chiesto di fare "tutto il necessario per continuare ad accompagnare con compassione il piccolo Alfie Evans" e di ascoltare "la profonda sofferenza dei suoi genitori”.





Mercoledì 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



