Zingaretti: «Renzi? Mi auguro non ci sia scisma nel Pd. Lavorerò per presidente dem donna»

Prende la parola Nicola Zingaretti. «L'unica cosa che non si capisce quali motivi possano esserci alla base di un fatto lacerante. Come ha detto ieri Papa Francesco sullo scisma, io mi auguro che non avvenga uno scisma». L'ha detto il segretario del Pd Zingaretti, durante la registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1, rispondendo a una domanda sul rischio che Matteo Renzi faccia un gruppo parlamentare, dopo la Leopolda.

LEGGI ANCHE --> Bonafè (Pd) eletta vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici

«Vedremo insieme, mi auguro che sia una donna, lavorerò per questo. Per ora il presidente del Pd è ancora Gentiloni». L'ha detto il segretario del Pd Zingaretti, durante la registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1, rispondendo a una domanda su chi sarà il prossimo presidente del Pd. Non si devono sostituire le parti sociali, una novità sarà proprio la ricostruzione di un rapporto con chi in Italia rappresenta gli interessi di chi si associa e nel programma la parte più importante sarà segnare alcuni punti chiari come l'Iva e tasse, in particolare archiviare la tassa ingiusta della flat tax e introdurre un sostanziale abbassamento tasse per i salari più bassi». L'ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante la registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1. «Noi non vogliamo distruggerla l'Europa ma cambiarla». L'ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante la registrazione di 'Porta a portà in onda stasera su Rai1, che a proposito dello spread, ha aggiunto: «Lo spread cala perché gli investitoti cioè le persone che ci prestano i soldi, percepiscono stabilità ora in Italia».

«Bisogna ricostruire una visione comune, è quello che dovremo fare. Lo dico anche ai nostri alleati del M5s. A loro dico: guai a contemplare le nostre differenze. Se ci sono bisogna sedersi intorno a un tavolo e trovare una sintesi, nessuno metta la sua figurina Panini…». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante la registrazione di 'Porta a porta' in onda stasera su Rai1, che ha concluso: «Si può aprire una stagione nuova, non cominciamo a litigare sui comunicati stampa».

Ultimo aggiornamento: 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA