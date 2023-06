Domenica 11 Giugno 2023, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 16:30

Nella partita a scacchi per salvare la Tunisia di Kais Saied dalla bancarotta l'Ue fa la prima mossa. Ha il volto di Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte l'Europa mobilitata per frenare la corsa del Paese nordafricano verso il collasso finanziario e una potenziale esplosione dei flussi migratori già preoccupanti dalle sponde tunisine.

Migranti, Meloni in Tunisia con von der Leyen: «Pronti 900 milioni per assistenza finanziaria»

Il bilaterale

Usciti dal bilaterale con Saied i tre leader europei appaiono insieme in conferenza stampa. Parla Ursula, a nome dell'Ue. E annuncia il pacchetto in cinque punti che Bruxelles metterà in campo per Tunisi. Il valore ammonta complessivamente a 900 milioni di euro. Prestiti che saranno erogati in tre tranche diverse. Ma non subito.

Nell'immediato, annuncia von der Leyen, arriverà un sostegno al bilancio del Paese nordafricano da 150 milioni di euro. Altri 100 serviranno a «bloccare la cinica attività dei trafficanti di migranti» e sorvegliare le frontiere marittime. Si ferma qui, per ora, il pronto-soccorso comunitario al governo Saied nelle rapide della crisi economica che tra disoccupazione, inflazione e tensioni sociali alimenta da mesi il fuggi-fuggi degli investitori internazionali.

L'ombra della bancarotta

Il rischio è il default. Per scongiurarlo Saied ha bisogno del prestito da 1,9 miliardi di dollari che il Fondo monetario internazionale ha concesso di elargire a condizione che la Tunisia implementi un pacchetto di riforme economiche, tagli la spesa e i sussidi a pioggia. Prestito che però sembra ancora lontano quando Meloni, von der Leyen e Rutte ripartono da Tunisi dopo un pranzo di lavoro con l'anziano presidente, che chiama le riforme chieste da Washington DC "diktat" e smorza le speranze europee sul fronte migranti, «non possiamo essere la frontiera per altri».

Il piano italiano

Meloni rivendica comunque il risultato: il viaggio a tre, con la benedizione della Commissione, per affrontare con una lente europea un problema che fino a ieri sembrava solo italiano. «Siamo pronti a organizzare una conferenza internazionale su migrazione e sviluppo della quale abbiamo parlato con il presidente Saied. Questa sarò un’ulteriore tappa di questo percorso», anticipa la timoniera del governo italiano tra stucchi e arazzi del palazzo presidenziale con vista sul mare, vestita in rosa in piena armocromia con la leader della Commissione, l’obiettivo è «arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d’intesa già firmato tra Ue e Tunisia».

Il bilancio

Il bilancio del blitz tunisino, due ore e una dichiarazione congiunta, è di chiari e scuri. Von der Leyen sciorina davanti alle telecamere i tanti fronti della mobilitazione europea per il Paese dirimpettaio nel Mediterraneo. Fra questi i programmi per il controllo congiunto delle frontiere, specie a Sud, il vero "scolapasta" del Maghreb dove passa il grosso dei flussi di migranti dal Sahel per riversarsi sulla costa in attesa di un viaggio della speranza, o della disperazione. C'è anche una "talent partnership" europea per attrarre lavoratori tunisini con permessi di soggiorno.

Tant'è, finora. Aspettando un segnale da Washington DC, dove è in missione parallela in queste ore il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per incontrare, fra gli altri, la numero due del Fondo monetario Kristalina Georgieva. E provare a sbloccare l'impasse, finché c'è tempo.