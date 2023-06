Meloni torna in Tunisia con Von der Leyen e Rutte: «Memorandum entro giugno»

La premier Giorgia Meloni in Tunisia - «Vogliamo arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d'intesa già firmato tra Ue e Tunisia», lo ha detto Meloni nella dichiarazione congiunta a Tunisi con Ursula von der Leyen e Mark Rutte. «Siamo pronti a organizzare una conferenza internazionale su migrazione e sviluppo della quale abbiamo parlato con il presidente Saied», ha aggiunto. Per von der Leyen l'Ue e la Tunisia «hanno un ampio interesse nel bloccare la cinica attività dei trafficanti di migranti. Noi sosterremo la Tunisia con cento milioni di euro per la sorveglianza delle frontiere marittime e le attività Sar».