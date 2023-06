Migranti, Meloni in Tunisia con von der Leyen: «Pronti 900 milioni per assistenza finanziaria»

La premier Giorgia Meloni è arrivata in Tunisia insieme alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen e al premier olandese Mark Rutte. Per Meloni si tratta della seconda visita nel paese magrebino in cinque giorni. Al centro di questo secondo incontro con il presidente tunisino Kais Saied c'è la questione migranti e il supporto economico europeo destinato a Tunisi oltre al nodo del prestito da 1,9 miliardi da parte dell'Fmi che però è in stand by.

Migranti, il piano del governo: irregolari trasferiti in Tunisia e Senegal. Si tratta con i Paesi di transito

Tunisia, quali e quanti aiuti. Von der Leyen e Meloni: «Pronti a mobilitare 900 milioni di euro»

«Sosterremo la Tunisia dal punto di vista economico. L'Ue sta considerando un piano di assistenza macro-finanziaria non appena sarà trovato un accordo» con l'Fmi, «che è necessario. Siamo pronti a mobilitare oltre 900 milioni di euro». Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nella dichiarazione congiunta con la premier Giorgia Meloni e il primo ministro Mark Rutte. «Come passo immediato, potremmo fornire subito un ulteriore sostegno al bilancio fino a 150 milioni di euro», ha aggiunto.

Migranti, Meloni: «Sbarchi in Italia diminuti a maggio, ottimo lavoro con Tunisia»

«Roma e l'Italia saranno pronte a organizzare la conferenza internazionale sulla migrazione e lo sviluppo, della qual abbiamo parlato con il presidente Saied, che è un ulteriore tappa di questo percorso». Così Meloni, dopo l'incontro con il presidente Saied, insieme a von der Leyen e a Rutte. «Questo è anche propedeutico per fare passi avanti nell'importante accordo tra la Tunisia e il Fondo Monetario Internazionale», ha aggiunto il premier italiano. «Siamo impegnati, come dimostra questa immagine» con la presidente Von der Layen e con il premier olandese Rutte «a dare una risposta ai nostri vicini tunisini» ha concluso.

Meloni ha lasciato la Tunisia dopo l'incontro al palazzo presidenziale di Cartagine. È ripartita dall'aeroporto internazionale di Tunisi-Cartagine per fare rientro in Italia.