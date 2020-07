Stato di emergenza, Casellati: «Martedì voto di fiducia». Zingaretti: «Pd sta con il Governo»

«Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del Governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico». Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dando, all'indomani delle polemiche, un sostanziale via libera alla scelta di prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus.



Elisabetta Casellati, rispondendo ai cronisti del Tg5 che le chiedevano dell'intenzione del governo di procedere alla proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la diffusione del Covid-19. In base a quanto si apprende, il voto dovrebbe arrivare al termine della relazione del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul nuovo dpcm, che dovrebbe contenere anche la proroga dello stato di emergenza. «Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto su questo», sullo Stato di emergenza. Lo ha detto il Presidente del Senato

