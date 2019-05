Sparatoria a Napoli, Fico a Salvini: «Bisogna agire e distuggere i clan»

LEGGI ANCHE Napoli, sparatoria tra la folla: una bambina tra i tre feriti



«Mi aspetto che il ministro dell'interno attenzioni Napoli ai massimi livelli. Io ho parlato e portato la questione all'attenzione di polizia e dirigenti. Dobbiamo debellare questo fenomeno». «Bisogna agire», ha aggiunto Fico. «È inaccettabile che clan si sparino in centro, a Napoli, per il controllo del territorio. Non può continuare una situazione del genere in una società civile. Questo è un fenomeno che non bisogna contenere: bisogna distruggerlo, annientarlo». Lo ha detto il presidente della Camera a Radio Capital.«Mi aspetto che il ministro dell'interno attenzioni Napoli ai massimi livelli. Io ho parlato e portato la questione all'attenzione di polizia e dirigenti. Dobbiamo debellare questo fenomeno». «Bisogna agire», ha aggiunto Fico.

«Quanto accaduto oggi a Napoli con il raid di camorra che ha determinato il ferimento di una bambina di 3 anni riporta alla mente dolorosi e analoghi episodi che hanno segnato la storia di questa città, dall'omicidio del piccolo Fabio De Pandi al Rione Traiano a quello di Annalisa Durante a Forcella, passando per l'uccisione di Silvia Ruotolo a Salita Arenella. È evidente che l'ordine e la sicurezza pubblica continuano a non essere temi prioritari a Napoli. Occorre la giusta combinazione tra un'adeguata attività di investigazione e presidio del territorio. Al contrario, i rinforzi promessi dal ministro Salvini a più riprese non sono mai arrivati». Così Franco Roberti, assessore regionale alla Legalità, ex procuratore nazionale antimafia e candidato capolista alle Europee per il Pd.

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Preghiamo per la piccola bimba che lotta per la vita al Santobono perché colpita da un proiettile di un vile criminale indegno di appartenere all'umanità. Il pensiero e la preghiera del popolo napoletano sono con il cuore per questa innocente creatura. Siamo sconvolti, Napoli si stringe attorno alla famiglia» afferma il sindaco Luigi de Magistris.