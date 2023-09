Sondaggi politici, FdI sfiora il 30% (e leadership Meloni sempre più forte). Pd al 20,2%, Lega ancora sotto il 10%

Fratelli d'Italia saldamente in testa, Pd secondo partito ma staccato, I dem tengono però il M5s a debita distanza. Lega e Forza Italia sotto il 10 per cento. Nell'ex Terzo Polo per ora è Calenda a prevalere. Questa l'analisi che emerge dall'ultimo sondaggio di Analisi politica.

La maggioranza

Nel centrodestra il partito di Giorgia Meloni è vicino alla soglia del 30% (si ferma al 29,1%) e gode di una leadership indiscussa nella maggioranza con la Lega data al 9,1% e Forza Italia al 7,8%. Dati interessanti in vista del voto per l'Europarlamento del prossimo anno. Non a caso, anche in vista di quella tornata elettorale, sia Matteo Salvini che Antonio Tajani hanno iniziato i distinguo con la premier nonché tra di loro (si pensi all'ipotesi di privatizzare i porti di Forza Italia o al sostegno al generale Vannacci della Lega). Nei prossimi mesi, con la legge di bilancio, arriveranno sempre più anche i tentativi di mettere "bandierine" sui singoli provvedimenti: per il Carroccio, Quota 41 o 103, per gli azzurri l'innalzamento delle pensioni minime.

Pd, parte la corsa alle candidature per le Europee: da Lucia Annunziata a Zingaretti, tutti i nomi in ballo

L'opposizione

Molto sotto FdI troviamo il Partito Democratico (20,2%) e il Movimento 5 Stelle (15,8%). Non potendo contendere la leadership di Meloni, i due partiti sembrano intenzionati a rivendicare almeno il ruolo di primo partito di opposizione, isolando al tempo stesso i riformisti. Da qui, ad esempio, alcune battaglie comuni, come quella sul salario minimo o sui diritti civili. Rispetto al centro, nell'ex Terzo polo Azione di Carlo Calenda galleggia al 3,8% (la soglia di ingresso solitario al Parlamento europeo nel 2024 è al 4%), un punto sopra l'ex alleato Matteo Renzi, con Italia viva ferma al 2,8%.

A chiudere la lista dei partiti a sinistra l'alleanza Verdi e Sinistra al 2,4%.