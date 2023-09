Sabato 2 Settembre 2023, 07:09

Il generale Roberto Vannacci ha fatto richiesta di rapporto al ministro della Difesa Guido Crosetto. Vannacci ha chiesto di essere ascoltato per «motivi personali». La richiesta formulata in questo modo eviterebbe di dover passare dai permessi della scala gerarchica. Il generale Vannacci «ha chiesto di essere ricevuto, lo riceverò, dirò a lui che cosa penso di questa vicenda», ha dichiarato in risposta il ministro Crosetto dal palco di Digithon a Bisceglie. «Se è un vero militare ha capito che l'unico che ha agito da militare è il ministro», l'aggiunta. In precedenza, lo stesso Crosetto, interrogato dai cronisti in merito a una possibile candidatura di Vannacci con la Lega, aveva dichiarato: «Non parlo dei dipendenti della Difesa, ne ho tantissimi».

L'ipotesi candidatura

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il generale potrebbe ricevere presto delle proposte per correre alle prossime elezioni europee tra le file del Carroccio. Apprezzamenti espliciti sono arrivati sul suo conto, ad esempio, da Andrea Crippa, vicesegretario del partito («le porte della Lega sono spalancate», ha detto riferendosi a Vannacci).

La festa

Intanto, l'Esercito italiano aveva deciso di annullare, ufficialmente per esigenze operative del reparto, la festa della Memoria del IX reggimento d'assalto Col Moschin a Livorno. Una celebrazione che si tiene tradizionalmente ogni anno e che anche quest'anno era programmata per il 7 settembre. Vannacci peraltro tra i vari incarichi ricoperti nel corso della sua carriera è stato comandante del IX reggimento del Col Moschin dal 2011 al 2013. La scelta dell'esercito di cancellare la cerimonia, si ipotizza, sarebbe stata dettata dal clamore generato dal caso che ha coinvolto il generale e per evitare polemiche. Il ministero della Difesa ha deciso invece di «ripristinare d'imperio» la festa.