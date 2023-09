Pd, parte la corsa alle candidature per le Europee: da Lucia Annunziata a Zingaretti, tutti i nomi in ballo

Inizia a prendere forma la squadra di Elly Schlein per le prossime elezioni europee. La segretaria dem inizialmente era orientata a presentare cinque capilista donne per le varie circoscrizioni, ma potrebbe sacrificare il principio in nome del pragmatismo. Un risultato sotto il 20% nel voto per l'Europarlamento darebbe infatti molti argomenti all'ala più riformista.