Covid, sintomi ricompaiono dopo aver preso l'​antivirale Paxlovid: cos'è l'effetto rebound

Il ritorno dei casi Covid ha riacceso anche l'attenzione sul trattamento antivirale Paxlovid, una terapia, basata su due farmaci, destinata alle persone con alto rischio di sviluppare una malattia grave.

Proprio per i soggetti a rischio, il Paxlovid si è rivelato un efficace salvavita anche contro gli effetti da long Covid. C'è però una controindicazione non da poco: è il cosiddetto "Paxlovid rebound", ossia la presenza di test positivi giorni dopo la guarigione dal virus. Un fenomeno - quello della ricomparsa dei sintomi oppure della sola positività - possibile, seppur in misura minore, anche se non si assume il farmaco.

