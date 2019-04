Siri, indagato anche Arata, l'interlocutore dell’Assessorato all’Energia della Regione Sicilia

Armando Siri indagato per corruzione, il pm: tangente di 30mila euro al sottosegretario ai Trasporti della Lega. Perquisizioni a Palermo e Roma. Siri, 47 anni, è indagato per corruzione insieme con altre nove persone, nell'ambito di una inchiesta della Dia coordinata dalla Dda di Palermo e di Roma su presunte irregolarità nel settore dell'eolico, che si riferirebbero alla somma di 30mila euro promessa per presentare emendamenti ai disegni di legge nel settore eolico. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guodo e da quello di Roma Paolo Ielo. L'ipotesi dei pm è uno scambio di favori con un imprenditore nel settore dell'eolico. Nel decreto di perquisizione notificato agli indagati viene specificato che «Le investigazioni effettuate hanno svelato lo stretto collegamento tra Paolo Franco Arata, 69 anni, professore, consulente della Lega sull'energia ed ex parlamentare di Fi, ed esponenti del partito della Lega, in particolare l’attuale sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri, stimolato da Arata a promuovere una modifica regolamentare degli incentivi connessi al minieolico.

Siri (Lega) indagato per corruzione. Il pm: tangente da 30mila euro. Salvini: «Lo stimo»

Per quanto riguarda le attività dell’imprenditore «è emerso che Arata ha trovato interlocutori all’interno dell’Assessorato all’Energia della Regione Sicilia, tra tutti l’assessore Alberto Pierobon, grazie all’intervento di Gianfranco Miccichè, a sua volta contattato da Alberto Dell’Utri (fratello di Marcello)».

