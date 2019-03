© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In queste ore, all'interno del Governo, tiene banco il dibattito sullache comporterebbeLo ha detto il Sottosegretario alle Infrastrutture,padre della riforma,intervenendo a Di Martedì su La 7, provando a fare chiarezza sul balletto dirincorse e smentite, in queste ore.- "L'impegno di questa- ha precisato - sta attorno aiLi recuperiamo in parte con lache è da completare, in parte con la rivisitazione della tax expenditure e in parte con la rivisitazione del margine sul d". Alla domanda se una parte delle risorse possano essere recuperate anche intervenendo sul bonus Renzi degli 80 euro, ha risposto in maniera tutt'altro che sibillina:non sono un tabù a condizione pero' che non si abbassi il vantaggio di chi adesso li ha altrimenti non ha senso. Si possono rimodulare visto che non rientrano nel campo fiscale ma vanno nel netto in busta paga.- La flat tax - ha concluso - semplifica tutto in un unica detrazione o deduzione.- Proprio in quest'ottica, nel pomeriggio di ieri Siri ha incontrato il Ministro dell'economia,per fare il punto. Un vertice che però non sembra essere andato giù aie, in particolare,che in una nota ha affermato: "Al Ministero dell'Economia e delle Finanze siamo abituati ad ascoltare tutte le proposte, compresa quella autorevolissima del Sottosegretario alle Infrastrutture Siri, a maggior ragione se si tratta di temi contenuti nel contratto di Governo". Aggiungendo cheespressione di questa maggioranza, che" . Poi la chiosa: