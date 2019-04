Caso Siri, Giorgetti: «Arata ha le carte in regola per il mio staff»

«Fino a tre settimane fa qualcuno sapeva della famiglia Arata? No, e nemmeno io... Federico Arata ha tutte le carte in regola per far parte del mio staff, tra l'altro è finito nel tritacarne prima ancora di aver cominciato a lavorare».

Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. «In ogni caso - aggiunge a margine di un incontro a Novara - prima di prendere qualsiasi decisione, parleremo tra noi».

E ancora: «Per adesso gli hanno fatto un processo sui giornali e lui non ha ancora potuto difendersi. Se Conte gli chiede di dimettersi? Conte è un professore e un avvocato, vedrà le carte e capirà».

