Figlio di Arata assunto ​da Giorgetti, la Lega: «Persona preparata». Il M5S: «Si chiarisca»

Federico Arata è stato assunto a palazzo Chigi dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Immediate le reazioni. «Se fosse vero che il figlio dell'imprenditore-faccendiere Paolo Arata sia stato assunto dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti a palazzo Chigi, ci troveremmo di fronte a un vero e proprio caso», ha affermato in una nota il Movimento 5 Stelle, chiedendo spiegazioni a Matteo Salvini.

​«La domanda che, per una questione di opportunità politica, ci poniamo, è se Salvini fosse a conoscenza di tutto questo», proseguono i Cinque stelle in una nota. «Ci auguriamo e confidiamo che il leader della Lega sappia fornire quanto prima elementi utili a chiarire ogni aspetto. Non solo al M5S, con cui condivide un impegno attraverso il contratto di governo, ma anche ai cittadini», aggiungono.

«Parlamentari e ministri della Lega continuano a lavorare anche in questi giorni di festa. Non rispondono a polemiche e insulti che si sgonfieranno nell'arco di qualche ora. Federico Arata è persona preparata. Alleghiamo curriculum». È quanto sottolineano fonti qualificate della Lega con una nota.

«Dopo le recenti rivelazioni della stampa secondo la quale il figlio dell'imprenditore Arata, indagato insieme al sottosegretario Siri, sarebbe stato assunto recentemente dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti, il presidente Conte non può nascondersi e ha il dovere di presentarsi in Parlamento per chiarire una vicenda che getta inquietanti ombre sul Governo. Le ipotesi di indagine della Magistratura sono gravissime e impongono al Governo di fare chiarezza». È quanto chiedono fonti Pd.

