«Arata fece pressioni perché Siri avesse un incarico nel Governo», le intercettazioni della Dia

«Nei giorni precedenti alla formazione dell'attuale governo, Paolo Arata si prodigava, su richiesta esplicita di Armando Siri, affinché quest'ultimo ottenesse un importante incarico». È quanto si legge nell'informativa della Dia di Trapani.

I partiti

E inoltre: «Un po' i politici li conosciamo, ma i politici sono come le banche, li devi usare! E ogni volta che li usi, paghi, basta! Non è che c'è l'amico politico, non c'è l'amicizia in politica». Così parlava lo scorso 20 settembre Paolo Arata, ex parlamentare di Forza Italia e consulente della Lega, indagato dalla Procura di Roma per corruzione, in un colloquio con un imprenditore contenuto nell'informativa della Dia di Trapani.

Rinnovabili

«Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l'ho fatto bloccare». È quanto diceva Paolo Arata, indagato per corruzione, parlando con il figlio nel maggio del 2018, in un passo dell'informativa della Dia. In una conversazione del 17 maggio 2018 tra Paolo Arata e il figlio Francesco, riportata nell'informativa della Dia di Trapani, l'imprenditore indagato per corruzione, «forte della provata disponibilità di Armando Siri, che gli aveva consentito di bloccare il cosiddetto decreto Calenda e fiducioso nel fatto che lo stesso senatore avrebbe a breve ricoperto un rilevante incarico di governo, diceva al figlio che grazie a Siri, appunto, avrebbero avuto la possibilità di far inserire nel prossimo decreto sulle rinnovabili norme di favore rispetto ai loro investimenti siciliani in quel settore come detto condivisi con il noto Vito Nicastri». «Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l'ho fatto bloccare… Quindi dobbiamo lavorarci un po' bene anche sul fotovoltaico… Datemi qualche idea di cosa volete che venga messo dentro…- diceva Paolo Arata al figlio -. Lui (Vito Nicastri ndr) se la studia e ci facciamo mettere le cose che ci interessano a noi»... «E facciamo mettere quello che vogliamo - prosegue -. Facciamo a provare subito nel giro di un mese e lo mandiamo via».

Biometano

L'imprenditore, ex parlamentare di Forza Italia e indagato a Roma per corruzione, chiese e ottenne grazie all'ex sottosegretario leghista Armando Siri «che nel contratto di governo tra Lega e Cinque stelle si parlasse di biometano, onde poter utilizzare tale argomento a proprio favore». E quanto si legge nell'informativa della Dia di Trapani, depositata in vista dell'incidente probatorio di giovedì prossimo, e nella quale è allegata la pagina del contratto di Governo Lega-M5S in cui si fa riferimento al biometano.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA