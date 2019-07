Sgarbi-show al teatro Brancaccio per Toti: «Fi ha bisogno di volti nuovi»

Vittorione: di colpo, sul palco del teatro Brancaccio, alla gremita convention forzista e pre-scissionista di Giovanni Toti, compare Sgarbi. Eccolo: «Occorre evitare la rottura, ma la battaglia in prima linea la devono fare le generazioni nuove. Non si rottama Berlusconi ma ci vogliono nuovi interpreti». Lo dice chiaro e tondo il critico d'arte.

Toti e Forza Italia, al Brancaccio vanno in scena le prove di scissione

Insomma, il Cav va superato. Sgarbi poi aggiunge che «Berlusconi deve essere il padre nobile, dal ruolo di Gesù deve passare a quello di Padreterno. La battaglia la devono fare i giovani, Toti è il primo che ha avuto il coraggio di dirlo, non contro Berlusconi ma con Berlusconi. E probabilmente non basta neanche Giovanni Toti, ma ci vogliono giovani Totti, giovani come Totti - scherza il critico d'arte -. La forza di Salvini è di essere giovane», conclude.

Parole chiare, quelle del critico d'arte, che senza troppi indugi chiede a Berlusconi un vero, definitivo, passo indietro. E chissà al Cav quanto faranno fischiare le orecchie le parole di Sgarbi sul fatto che Salvini sia "giovane"...



