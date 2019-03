Sblocca-cantieri, vertice Conte-Toninelli a Palazzo Chigi: mercoledì il Cdm

Tavolo tecnico-politico sul decreto Sblocca cantieri a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri in programma mercoledì per il varo del provvedimento. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ne discutono con i tecnici dei ministeri competenti e sottosegretari tra i quali Armando Siri ed Edoardo Rixi.

«Noi non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum. Quel che è giusto pagare, si paga per il resto non si regala niente», ha detto oggi Conte prima del vertice.

«Il decreto sblocca cantieri è fondamentale per far ripartire le infrastrutture: deve essere fatto prima possibile. Si tratta di oltre 300 cantieri e 200mila posti di lavoro. Presenteremo un testo al prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì», ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, appena arrivato a Matera per la campagna elettorale della Regione. «È chiaro che tra vertici e pre-consiglio metteremo a punto il testo.

