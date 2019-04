Sanità umbra, Marini a Roma da Giulia Grillo: possibile nomina del commissario

Alle 16.32 Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, è arrivata alla sede del Ministero della Salute, a Trastevere. Con lei il nuovo assessore regionale Bartolini, nominato dopo l'arresto del suo predecessore e il terremoto giudiziario che ha travolto la sanità di Perugia in seguito all'inchiesta sui concorsi truccati. Tema dell'incontro con il ministro Giulia Grillo: il futuro dell'azienda sanitaria di Perugia, con la possibile nomina di un commissario indicato dal Ministero. L'obiettivo, mentre proseguono le indagini, è assicurare la continuità dell'attività ospedaliera. Prima di entrare la presidente Marini (che è indagata ma che ha sostenuto di essere parte lesa in questa vicenda perché sarebbe stata tradita la sua fiducia) non ha rilasciato dichiarazioni.

Ultimo aggiornamento: 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA