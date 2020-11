Salvini di nuovo all'attacco del Governo e dei Dpcm. «Chiudono in casa milioni di italiani, in diretta tivù, senza preavviso, sulla base di dati vecchi di 10 giorni, senza garantire rimborsi adeguati. E intanto lasciano sbarcare più di 2.000 clandestini in poche ore. Conte incapace». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

