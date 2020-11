Dpcm, decreto ristori bis da 1,5 miliardi: nuovi aiuti a chi chiude in tempi rapidi

Nuovi aiuti a chi chiude, in tempi rapidi e con meccanismi il più possibile automatici. Ministero dell'Economia e dello Sviluppo economico lavorano a pieno ritmo per chiudere, si spera entro giovedì, il "decreto ristori bis", reso necessario dalla stretta che scatterà proprio dal 5 novembre quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm anti-Covid. L'imperativo è fare presto e proprio questo sarebbe uno dei motivi per cui si è scelto di mettere sul piatto ora "solo" un miliardo e mezzo, ancora disponibile in gran parte per i risparmi della Cig, senza ricorrere subito a un nuovo scostamento.

L'esecutivo comunque, non esclude di fare nuovo deficit più avanti, se sarà necessario, e già si stanno valutando «tempi e entità» di una nuova richiesta di autorizzazione al Parlamento, che dipenderà dall'evolversi dell'epidemia e quindi dall'eventuale ingresso nelle prossime settimane di più regioni negli scenari ad alto o a massimo rischio, che comporteranno chiusure per nuovi settori, dai negozi fino a parrucchieri ed estetisti. La quantificazione degli interventi in questa fase è piuttosto complessa, proprio per il meccanismo "a fisarmonica" introdotto con il Dpcm, che prevede un monitoraggio settimanale dell'andamento dei contagi e della saturazione delle strutture sanitarie per valutare quali territori entreranno, o anche usciranno, dalle nuove "zone rosse".

Al momento, ma i dati devono ancora essere aggiornati, le principali candidate alla serrata totale sono Lombardia, Piemonte e Calabria. E solo in queste tre regioni, secondo i calcoli della Coldiretti, ci sono 85mila tra ristoranti, bar e pizzerie, che rischiano di dovere abbassare la serranda anche a pranzo, e non solo a cena come in tutta Italia. Per queste attività, che già hanno accesso al decreto Ristori appena arrivato all'esame del Senato, dovrebbe essere rafforzata la percentuale di ristoro (per i bar, ad esempio, si potrebbe passare dall'attuale 150% al 200%) ma ancora il meccanismo non è definito. Di sicuro sarà di nuovo l'Agenzia delle Entrate a gestire i contributi a fondo perduto, e ha fare arrivare sui conti correnti degli interessati bonifici in automatico. L'impegno è quello di garantire ristori in due settimane (o entro la metà di dicembre a chi ancora deve fare domanda) anche per i nuovi codici Ateco che saranno aggiunti alla lista degli attuai 53, ad esempio i negozi dei centri commerciali, ma anche i grandi store tra i 250 e i 2500 metri quadri e quelli ancora più grandi che saranno costretti a chiudere dei weekend.

Lo stesso si cercherà di fare anche per le categorie che al momento non si possono quantificare, come nel caso di parrucchieri ed estetisti: il numero di attività da ristorare, infatti, dipenderà da quante zone del Paese saranno riportate in sostanziale lockdown per piegare la curva dei contagi. A tutti i nuovi settori coinvolti saranno garantiti anche il credito d'imposta sugli affitti, la sospensione del versamento dei contributi e la cancellazione della seconda rata Imu.

Nell'immediato, quindi, si cercherà di coprire parte delle perdite di tutte le categorie interessate dalle misure restrittive, mentre per quelle toccate indirettamente (i fornitori della ristorazione, ad esempio, ma anche i fiorai o chi produce confetti su cui impatta la riduzione di eventi e cerimonie) dovrebbero trovare ristoro da gennaio, quando diventerà operativo il fondo anti-Covid della manovra. In quel frangente si potrebbero anche rivedere i criteri per il calcolo dei contributi a fondo perduto (ora basati sulla differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020). Qualche nuovo codice Ateco (ad esempio gli ambulanti delle sagre che non fanno parte della categoria della ristorazione) potrebbe intanto essere aggiunto via decreto ministeriale sfruttando i 50 milioni disponibili con il primo decreto Ristori.

