Salvini e Berlusconi a San Siro: una doppietta di Higuain per fare pace

Hanno fatto un po' baruffa Salvini e Berlusconi a proposito della dittatura grillina. C'è, ha detto Silvio. Macché, ha risposto Matteo. Ma stasera i due litiganti, che non litigano mai davvero, si troveranno a San Siro per Milan-Juve.



In tribuna la politica che li divide non troverà spazio, perché ci sarà soltanto la fede milanista che li unisce. Se i rossoneri vincono, il rapporto tra i due si raddrizzerà all'istante, magari sancito con un plateale abbraccio.



Se Pipita e gli altri perdono - ma sia Silvio sia Matteo sperano nel gol dell'ex, anzi in una doppietta di Higuain - Salvini e Berlusconi andranno via delusi. Pronti a bisticciare ancora ma sempre pronto a fare pace come quasi sempre. © RIPRODUZIONE RISERVATA