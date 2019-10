Renzi-Savini in tv, duello su Quota 100. «Aiuta ad andare in pensione». «No, la Fornero ha salvato i conti»

Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e Berlusconi». Bruno Vespa, presentando 'Il duello: Matteo vs Matteo' ha detto: «Vi ringrazio per la vostra presenza». Giacca blu, camicia bianca e cravatta grigio scura. Stesso look per Matteo Salvini e Matteo Renzi nella sfida tv a Porta a Porta. 'Il duello: Matteo vs Matteo', il titolo scelto da Bruno Vespa ad apertura di puntata. Per l'occasione, è stata fatta qualche modifica allo studio con un bancone a semicerchio, al centro Vespa, alla sua destra Salvini e alla sinistra Renzi.

Salvini: «Renzi ha il 4%, io il 33%. Qualcosa di buono si è fatto». «Io adoro i Comuni, le sagre, è vero, ma o gli italiani sono cretini, visto che mangio come un bufalo, non vado alle riunioni europee, oppure qualcosa di buono si è fatto, se lui ha il 4% e io il 33%». Così Matteo Salvini, nel corso della puntata di 'Porta a Porta', in onda stasera su Rai1, ospite con Matteo Renzi.

Renzi: «Salvini doveva andare ai vertici Ue, non in spiaggia». «Non giudico le ferie delle persone. Ma avrei preferito che fosse andato in missione ai vertici europei. Le riunioni europee sono importanti: lei ha fatto sette vertici, partecipando solo a uno su sette. Ha votato al Senato l'1,3% delle volte. Stare in spiaggia con il figlio è legittimo ma se fai il ministro non vai nelle sagre di Paese. Dovrebbe andare al G7, non alla proloco».

Salvini: «Renzi ha inventato un governo sotto un fungo». «L'ultimo sondaggio dà la Lega al 33%, il governo è nato per non far votare gli italiani sennò vince la Lega». Così Matteo Salvini a Porta a Porta di fronte a Matteo Renzi alla domanda perché abbia fatto cadere il governo. «Erano tre mesi che il M5S bloccava tutto, era un no alla Tav, alla Flat Tax, all'Autonomia, perfino alle Olimpiadi. Sto al governo se posso fare le cose - ha aggiunto -, se Di Maio disfa di notte quel che faccio di giorno, non si può. Era un'agonia. Renzi si è inventato un governo sotto un fungo, vediamo quanto dura».

Salvini: «Renzi? Un genio incompreso, fa tutto e gli italiani non lo vedono». Renzi «è un genio incompreso, ha fatto tutto e gli italiani non se ne sono accorti, ha portato pure la pace nel mondo».

Renzi: «Se ha ragione non lo prendo in giro». «Ribadisco che quando un avversario politico, non parlo di un nemico, fa una cosa buona, io non lo prendo in giro come fa lui parlando di geni incompresi».

Salvini: «Io uomo di parola su migranti, tasse, Fornero». «Sono un uomo di parola, sui migranti, sulla legge Fornero: quando ho visto che i Cinque Stelle non mi facevano fare la flat tax, ho detto preferisco farla con gli italiani, perchè prima o poi torniamo al governo».

Renzi: «Salvini racconta cose palesemente false». «Il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell'ordine. I governi Renzi-Gentiloni ne hanno messi sei». Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta e a Matteo Salvini che dice che il governo vuole tassare merendine e badanti, ribatte: «Mi dice dove sta scritto? Perchè così lei non fa che aumentare le paure dei cittadini. Allora, parliamo di numero e fatti: Salvini racconta cose che sono palesemente false». «Quello che mi divide profondamente da Salvini è il tema dell'immigrazione. Ma di cosa parliamo? Se il trend di settembre dovesse continuare, a fine anno avremmo trentamila persone: ma quale problema è in un Paese di 60 milioni di abitanti? Il problema non sono 30 mila persone che arrivano in un anno ma quelle 25 persone che delinquono e che vanno stangate».

Renzi: «Salvini banderuola su Padania, Di Maio e Euro». « Salvini di parola? Era per la Padania ora è nazionalista, ha cantato senti che puzza, arrivano i napoletani...Tifava per la Francia contro l'Italia...Oggi forse ha tifato per il Liechstein...Ha detto cose incredibili su Di Maio e c'ha fatto il governo. Lei è una banderuola». Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso del duello con il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, a «Porta a Porta». Poi mostrandogli un cartello, ha aggiunto: «Lei era contro l'Euro e ora è il più grande europeista. Se cambiare idea è sintomo di intelligenza, allora lei merita il Nobel per la Fisica».

Salvini: «Sabato in piazza raccoglieremo firme contro la sindaca Raggi». «Saremo a San Giovanni sabato alle tre, raccoglieremo le firme contro Raggi, per il sistema maggioritario e per l'elezione diretta del capo dello Stato. C'è un'emergenza rifiuti a Roma e in Campania, dove governano M5s e Pd, mentre in Veneto e Lombardia si riciclano i rifiuti», dice mostrando un grafico il leader della Lega.

Renzi: «Non voglio fare le scarpe a Conte». «Io vorrei fare le scarpe al premier Conte? Non è vero». A dirlo, rispondendo a Bruno Vespa, è stato il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il confronto televisivo con il leader della Lega, Matteo Salvini, che andrà in onda questa sera nel corso della trasmissione Porta a Porta, su Rai1.

Quota 100, duello sulla pensione dello zio di Renzi. «Grazie a Quota 100 si possono aiutare i lavoratori ad andare in pensione che non ce la fanno più, infermieri con la schiena rotta, camionisti...Io mi auguro che lo zio di Renzi vada in pensione a ottanta anni...Ma in tanti non ce la fanno più...». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del duello con il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, a «Porta a Porta». Poco prima Renzi aveva detto che preferisce che lo zio, che abita a Firenze, vada in pensione un anno prima e dare più soldi ai lavoratori in busta paga.

Renzi: «La Fornero ha salvato i nostri conti». «Lei con quota 100 offre uno strumento a 110 mila persone ma a scapito dei giovani, a loro non ci pensa nessuno. La Fornero ha salvato i nostri conti».

Renzi: «Matteo Salvini parla sempre di migranti, suo evergreen». «Io parlo di quota 100 e lei magicamente parla di migranti: quello è un evergreen. La questione dei migranti non si risolve con gli spot. Non li ha fermati lei i migranti».

Salvini a Renzi: «Giocata male occasione, ora tocca a noi». «Tu hai avuto la tua occasione, te la sei giocata male, adesso ce l'abbiamo noi». Così Matteo Salvini a Matteo Renzi a Porta a Porta, che andrà in onda stasera su Rai Uno.

