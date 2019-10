La svolta moderata di Salvini alla prova del nove, tra manifestazioni e confronti tv

Vera o finta la svolta moderata e liberal di Matteo Salvini in questo weekend? Si è presentato giorni fa in una lunga intervista dicendosi “assolutamente europeista”, completamente favorevole all’euro che è”irreversibile” e molto meno aggressivo del solito su tanti temi. Oggi però Salvini già sembra tornato all’antico e dice che l’”euro non si può rimettere in discussione da soli. Non ha senso. Ma noi ci aggreghiamo se ci saranno altri contro euro”. Sono passate poche ore e l’euro non è più irreversibile, insomma. E chissà se regge l’ennesima riproposizione di un Salvini non più estremista o truce, per usare l’aggettivo prediletto dai suoi avversari, al doppio appuntamento che aspetta il leader della Lega: oggi il faccia a faccia da Vespa in tivvù con Renzi e sabato la manifestazione a piazza San Giovanni contro il governo. Difficilmente uscirà confermata la fisionomia di San Matteo convertito al moderatismo. Anche perché non gli conviene e tutte le elezioni, probabilmente anche quelle in Umbria del 27 ottobre, non le ha vinte smorzando i suoi toni e i suoi temi.

