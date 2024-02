Regionali Sardegna, risultati a rilento: cosa succede se lo scrutinio va oltre le 19 di oggi 26 febbraio (12 ore dopo l'inizio)

"Eventuale impossibilità di ultimare lo scrutinio", recita l'articolo 56 del regolamento delle elezioni regionali in Sardegna. Una "tagliola" sullo spoglio che - data la lentezza con cui stanno procedendo le operazioni, potrebbe concretizzarsi. Di cosa si tratta?

Regionali Sardegna, spoglio in diretta

Regionali Sardegna, il limite delle "ore 19"

Ecco cosa dice l'articolo in questione: «Quando le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro i termini di cui all’articolo 69 della L.R. n. 7/1979 (entro 12 ore dal loro inizio e quindi entro le 19) il presidente sospende le operazioni dell’Ufficio.

Procede alla chiusura dell’urna contenente le schede non spogliate e della scatola nella quale ha riposto le schede già spogliate. Quindi il presidente raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese. Sul plico appone le indicazioni già prescritte per l’urna e per la scatola, nonché il bollo della Sezione. Il plico viene sottoscritto dal presidente, da almeno due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dai rappresentanti di lista. Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute. Un esemplare dei verbali, con l’urna, la scatola e il plico anzidetto, è immediatamente trasmesso, per il tramite del comune, alla cancelleria del Tribunale competente per territorio per la successiva consegna degli atti all’Ufficio centrale circoscrizionale».

Il precedente

C’è un precedente: durante le scorse elezioni regionali furono sforate le 12 ore e ci volle quasi un mese per la proclamazione ufficiale dei 60 consiglieri regionali e del presidente. Il vincitore delle elezioni non potrà assumere l’incarico ufficialmente fino alla proclamazione ufficiale.