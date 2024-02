Regionali Sardegna, iniziato alle 7 via allo spoglio: in corsa quattro candidati

Elezioni regionali in Sardegna, tra le 7 e le 7.30 comincia lo spoglio delle schede nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni. Secondo le direttive della Regione le operazioni dovranno partire dalla conta dei voti per i candidati presidente. Ci vorranno ore prima che la Sardegna sappia chi dovrà guidarla per i prossimi cinque anni tra Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (Campo largo), Renato Soru (Coalizione sarda) e Lucia Chessa (Sardigna R-esiste). Sono 758.252 i votanti (affluenza del 52,4%) che ieri si sono presentati ai seggi tra le 6.30 e le 22.

Dopo la conta dei voti ricevuti dai quattro candidati a prendere il posto di Christian Solinas si passerà al conteggio dei voti di lista e infine le preferenze ricevute dai consiglieri.