Domenica 18 Dicembre 2022, 17:05

Ancora qualche ora e il centrodestra scioglierà la riserva sul suo candidato alle prossime elezioni regionali del Lazio. Come anticipato ieri dal palco della convention per i dieci anni di Fratelli d'Italia dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il princiapale partito della coalizione ha presentato oggi una terna di nomi agli alleati Lega e Forza Italia. «Ne riparliamo in giornata» si è infatti limitata a dichiarare la leader forzista incrociando i giornalisti. In attesa di un'ultima parola definitiva (e dell'annuncio previsto per domani), da fonti interne al centrodestra, si è però già alzarto il velo sui tre nomi. La scelta sarà infatti compiuta tra Nicola Procaccini, Fabio Rampelli e Francesco Rocca.

Regionali Lazio, favorito Rocca: il profilo

Se per il momento non è ancora possibile indicare con certezza chi sfiderà l'assessore dem Alessio D'Amato (sostenuto anche dal Terzo Polo) e il candidato del Movimento 5 stelle (casella ancora vacante), secondo le prime indiscrezioni il favorito nella corsa a rappresentare il centrodestra sarebbe il presidente della Croce rossa italiana ed internazionale che avrebbe già ottenuto attestati di stima da parte di Lega e Forza Italia. Salvo sorprese a prevalere quindi - ancora una volta, dopo il sostegno ad Ernico Michetti per la poltrona di sindaco della Capitale - dovrebbe essere l’ipotesi “civica”, con gli alleati convinti dalla possibilità che Rocca possa essere in grado di attirare voti anche oltre il centrodestra. Penalizzati invece dalle dinamiche interne a Fratelli d'Italia e da una connotazione politica più marcata il vicepresidente della Camera Rampelli e l'eurodeputato ed ex sindaco di Terracina Procaccini.

Discorso completamente differente in Lombardia dove, al pari del Lazio, si voterà il 12 febbraio. I candidati infatti sono già definiti: si tratta dell'attuale governatore Attilio Fontana (centrodestra), di Letizia Moratti (Terzo polo) e di Pierfrancesco Majorino (dem, appoggiato anche dal M5S).