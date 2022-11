Salvini ad Ariccia per la riapertura del ponte di via Appia: visita anche Palazzo Chigi e assaggia la porchetta

Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha passato il pomeriggio ai Castelli Romani, visitando il ponte monumentale della via Appia, che oggi dopo alcuni mesi di lavori da parte di Anas ha riaperto al transito. Si è anche fermato per visitare Palazzo Chigi e le mostre al suo interno e per assaggiare la tipica porchetta di Ariccia.

Ad attenderlo il sindaco Gianluca Staccoli, il vice sindaco Giorgio Leopardi e numerosi sindaci, consiglieri regionali, comunali e parlamentari della zona. Un bus del cotral e la polizia locale in moto hanno inaugurato la riapertura alla viabilità del ponte viadotto Appia, sul posto un ingente schieramento di polizia, carabinieri e il reparto mobile della questura di Roma. Prima di andare via e tornare al ministero a Roma Matteo Salvini, ha salutato una donna nigeriana ospite a Palazzo Chigi per un convegno e si è concesso per numerosi selfie con i molti presenti . Un giovane imprenditore del posto, Josè Amici, gli ha donato un cesto di prodotti tipici locali che il ministro ha molto apprezzato promettendo di ritornare in visita ai Castelli Romani, dove viene spesso a mangiare con la sua compagna.

Foto Video Luciano Sciurba