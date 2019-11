Roma, il ministro Spadafora torna a pungere: «A Termini file per i taxi: storie di tutti i giorni»

Con una storia su Instagram il ministro M5S Vincenzo Spadafora torna a denunciare il degrado e disagi di Roma, città amministrata dalla grillina Virginia Raggi. Questa volta si tratta della stazione Termini e della fila incredibile che tutti - ministri e non - devono affrontare per prendere un taxi. Spadafora per scherzarci sopra pubblica un video del serpentone in attesa accompagnato dalla canzone di Riccardo Fogli "Storie di tutti i giorni".

Il ministro Spadafora: «Sport e Salute valore aggiunto per Tokyo 2020»

Lo scorso 23 ottobre il ministro dello Sport ha espresso parole durissime nel corso di un'intervista rilasciata a Omnibus nei confronti dell'amministrazione grillina a Roma: «È un'esperienza dalla quale potevamo e dovevamo aspettarci molto di più». Ammettendo: «Roma è un problema». Una stoccata che ha provocato la difesa d'ufficio nei confronti di Raggi di tutti i dissidenti del M5S.

