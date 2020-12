Liberati i pescatori sequestrati 100 giorni fa, Conte e Di Maio volano in Libia. «Fine di un incubo»

«I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. E' ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi». Lo scrive su Fb il ministro degli Esteri Di Maio. Il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, hanno raggiunti in volo Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, da oltre 100 giorni in Libia. A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar erano trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi.

APPROFONDIMENTI POLITICA Matteo Salvini e i pescatori di Mazara in "ostaggio": legge... INVISTA Pescatori in Libia, i familiari in piazza Montecitorio: "Rivogliamo... LIBIA Libia, due pescherecci sequestrati a nord di Bengasi: altri due...

«Siamo felicissimi di questa notizia, tanto più bella quanto inaspettata. Tre mesi vissuti insieme ai familiari ci avevano resi scettici ma ora l'incubo è finito. Aspettiamo di trascorrere queste ore di attesa per riabbracciarli. Questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma è anche nostra». Con queste parole il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero ha commentato la notizia della liberazione dei pescatori sequestrati in Libia.

«Qua si piange solo all'idea, siamo con le lacrime agli occhi, tutti i familiari. Oggi Mazara del Vallo va in festa». Lo ha detto Marco Marrone, l'armatore di uno dei due pescherecci fermi in Libia dal primo settembre, commentando la notizia della imminente liberazione.

Pescatori in Libia, i familiari in piazza Montecitorio:

C'è grande attesa e ci sono grosse aspettative a Mazara del Vallo per la liberazione dei 18 pescatori. Familiari, amici e colleghi si sono radunati davanti al Comune dove hanno incontrato il sindaco Salvatore Quinci. «Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente - ha detto Quinci - aspettiamo adesso aggiornamenti e la conclusione di questa vicenda».

«Oggi sono 108 giorni dal sequestro, con comodo...» ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della notizia del viaggio di Conte e Di Maio.

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA