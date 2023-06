Alcolock, cos'è e come funziona il dispositivo che blocca l'accensione dell'auto se hai bevuto

Arriva l'alcolock in Italia. Si tratta di un semplice etilometro. Il dispositivo da installare sulle auto che usano le persone condannate per guida in stato di ebbrezza e che impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero, è previsto nel disegno di legge che modifica il Codice della Strada. Ma cos'è l'alcolock e come funziona?