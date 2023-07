Salvini: "Grazie Giorgia, è una giornata importante non era scontato fossi a festa Capitanerie"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 "Grazie a Giorgia, hai avuto una giornata importante, non era scontato fossi qui". Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dal palco della festa del 158° anniversario della costituzione del Corpo delle Capitanerie di Porto, si è rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in platea al Forte Michelangelo di Civitavecchia. "Cominciare a Palermo con Paolo Borsellino e chiudere qua significa non solo fare politica per professione, ma per convinzione, per vocazione", ha aggiunto Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev