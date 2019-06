​Negozi chiusi la domenica, manca l'accordo tra 5Stelle e Lega: legge rinviata a dopo l'estate

La legge sulla chiusura domenicale dei negozi è ferma - e per ora non farà passi avanti - perché il provvedimento è divisivo. Lega e 5Stelle non trovano l'intesa. Lo spiegano fonti parlamentari di maggioranza, interpellate sullo stato dei lavori nella commissione Attività produttive della Camera, dove le proposte di legge sono all'esame da quasi un anno.

Al momento è in corso il secondo ciclo di audizioni ma nella sostanza il testo è stato messo in stand by e non si prevede faccia passi avanti prima dell'estate. All'origine dello stop, spiega una fonte leghista, ci sarebbero non tanto le divergenze tra i partiti, quanto il fatto che il tema è molto divisivo nel Paese. Secondo alcune rilevazioni l'opinione pubblica si spaccherebbe a metà sull'opportunità di tenere aperti gli esercizi commerciali di domenica ed è questa la ragione che avrebbe spinto prima a rinviare il tema a dopo le elezioni europee e adesso a procedere con cautela sulla legge, che rischierebbe di finire su un binario morto.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA