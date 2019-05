Sea Watch, Anm contro Salvini. E l'ex pm Spataro invoca la piazza

Anm contro Salvini. E lo scontro tra il ministro e i magistrati cresce d'intensità. I giudici sono soggetti che, «nel sistema costituzionale disegnato all'indomani del disastro morale e civile della seconda guerra mondiale, agiscono in nome del popolo italiano non secondo investitura elettorale, ma in forza di una legittimazione tecnica, fortemente voluta e perseguita dai costituenti». Così attacca il presidente dell'Anm, Pasquale Grasso, che scende in campo a difesa della magistratura, pur senza commentare nello specifico la vicenda giudiziaria in atto su Sea Watch ma parlando di questa e della reazione di Salvini alla decisione del pm di Agrigento, Patronaggio, di far scendere i migranti a Lampedusa.

E intanto l'ex procuratore di Torino, Armando Spataro invoca la piazza contro la Lega: «Mi inchino davanti al pm di Agrigento, che rischia di essere querelato da Salvini. Se è necessario, tutti in piazza in difesa dei magistrati».

