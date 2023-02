Meloni in Germania da Scholz: «Cooperazione Roma-Berlino fondamentale per l'Ue». Il cancelliere: «Migranti sfida da affrontare insieme»

«Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo». Lo afferma la premier Giorgia Meloni a Berlino, a fianco del Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Meloni arriva a Berlino e scherza con Scholz

Meloni a Berlino da Scholz

«Sulla migrazione sono convinto che sia una sfida che possiamo superare in Europa solo assieme. È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della democrazia e dei diritti dell'uomo, con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà», ha detto invece Scholz. «Chi non ha diritto deve poter tornare al proprio paese di origine. Deve anche esser chiaro che ci devono essere vie legali per entrare nell'Ue perché abbiamo bisogno di forza lavoro in Europa».

Sulla posizione migratoria, dice Meloni, c'è la «necessità di operare per evitare il traffico di esseri umani e di intercettare i flussi prima del loro arrivo». «Con la crisi in atto - aggiunge - si deve focalizzare che la questione migratoria è una questione di sicurezza. Chi conosce le dinamiche del Sahel, ad esempio, sa che c'è la presenza di persone che possono far diventare questa dei migranti un'arma».