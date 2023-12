​Cena di Natale da incubo, 700 dipendenti di Airbus Atlantic intossicati: vomito e diarrea dopo la festa aziendale

Una cena di Natale da incubo quella organizzata da Airbus Atlantic, filiale francese del più grande produttore di aerei del mondo (oltre 15.000 dipendenti). Non è chiaro cosa ci fosse nel menu della festa, ma il risultato è stato sconvolgente: più di 700 dipendenti dopo la cena aziendale si sono ammalati, hanno fatto sapere le autorità sanitarie francesi. Secondo l'agenzia ARS, i lavoratori dello stabilimento del gruppo aerospaziale hanno accusato vomito e diarrea.

Le indagini per scoprire come è nata l'intossicazione alimentare di massa

L'agenzia di stampa AFP racconta che è stata avviata un'indagine per scoprire la fonte dell'intossicazione alimentare di massa. L'ARS non ha fornito dettagli su quale cibo possa aver fatto ammalare le persone durante la cena, avvenuta la settimana scorsa, ma venerdì ha detto che i commensali mostravano «segni clinici di vomito o diarrea».

L'azienda Airbus impiega 134.000 persone e fornisce prodotti e servizi nei settori aeronautico, elicotteristico, della difesa, dello spazio e della sicurezza. In un altro incidente avvenuto in Francia all’inizio di quest’anno, diverse persone si sono ammalate e un cittadino greco è morto, dopo aver contratto la rara malattia di origine alimentare botulismo in un ristorante di Bordeaux.