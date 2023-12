Old Cariri, il conviviale degli ex dipendenti per gli auguri

RIETI - Nel segno di una bella tradizione gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Rieti iscritti al gruppo WattsApp “Old Cariri” si sono incontrati al Ristorante Calice D’oro per una conviviale nel corso della quale c’è stato lo scambio di auguri per il prossimo Natale e per l’Anno nuovo.

Erano presenti l’ex direttore generale Franco Vecchi, i veterani Tonino Catena e Dino Cicchetti, Francesco Lafiandra, Alberto Sidio, Luciano Giovannetti, Alberto Martellucci, Paolo Silvi, Antonio Isaia, Valeriani D’Orazi, Antonio Aldrovandi, Costantino Michelangeli, Salvatore Accardi, Pina Porracciolo.