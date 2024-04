Lunga attesa per la cena e conto salato, lite al ristorante: arrivano i carabinieri

Lite per la lunga attesa e il conto salato: arrivano i carabinieri. In un ristorante di Giulianiova, in provincia di Teramo, clienti seduti a un tavolo hanno protestato perché serviti troppo tardi. Ed, in effetti, le cose sarebbero andate lentamente in quanto il ristorante era strapieno. La sorpresa nel finale, quando è arrivato il conto. La comitiva ha detto al cameriere che dal prezzo andava scontato tutto il ritardo che aveva dovuto patire. Il cameriere ha avvertito il titolare che è andato a parlare con chi chiedeva lo sconto e di lì a poco ne è nata una violenta discussione a tal punto che sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri, ai quali ognuna delle parti contendenti ha riferitole le proprie ragioni. Si procederà a querela di parte.



