Meeting di Rimini, presentata la 43esima edizione. Tra gli ospiti il premier Mario Draghi

Torna, per la sua 43esima edizione, il Meeting di Rimini per l'amicizia fra i popoli di Comunione e Liberazione, il consueto appuntamento annuale di fine estate per fare il punto sull'attualità economica e sociale.

Quest'anno l'evento si svolgerà in presenza dal 20 al 25 agosto, nella Fiera di Rimini, allestendo una superficie di oltre 100 mila metri quadrati. "Una passione per l’uomo” - il tema che guiderà incontri e tavole rotonde - è tratto da una frase pronunciata al Meeting nel 1985 da don Luigi Giussani, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita.

APPROFONDIMENTI INSIEME PER IL FUTURO Di Maio, Emilio Carelli entra nel gruppo del ministro degli... LEGA Cannabis, Salvini: «Con la droga libera, la sinistra... DRAGHI Governo e sindacati, in arrivo decreto per sostenere il potere... IL RETROSCENA Conte è ostaggio degli eletti 5Stelle: già in...

«In questa situazione segnata dalla guerra contro l’Ucraina, con dolori inimmaginabili soprattutto per bambini e donne e con conseguenze ancora imponderabili per il contesto geopolitico, ospiteremo testimonianze dall’Ucraina e dalla Russia, dando spazio anche alle comuni radici culturali europee», ha spiegato il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, durante la presentazione ufficiale del programma che si è tenuta oggi presso l’Ambasciata della Santa Sede in Italia.

Insieme con lui, anche monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, Intesa Sanpaolo.

Il Meeting ospiterà, quindi, testimonianze drammatiche dall’Ucraina, dando spazio anche alle voci della cultura russa più sensibili alla tragedia che si sta verificando. Inoltre, ogni giornata sarà arricchita dal contributo di personalità di primo piano dal mondo istituzionale, culturale e produttivo, nonché esponenti della Chiesa e di fedi e culture diverse.

Mercoledì 24 agosto sarà la volta del presidente del Consiglio, Mario Draghi che ha già confermato la sua presenza. Tra gli ospiti, anche il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato, che sarà ospite il 22 agosto, e il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il 20 agosto. Al presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, spetterà la relazione sul tema del Meeting domenica 21 agosto.

Da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede è giunto, durante la presentazione odierna, l'invito a rilanciare gli sforzi della diplomazia, sempre attenta e pronta ad agire, a partire dall’osservanza dei vari principi fondamentali del diritto internazionale: l’integrità e l’inviolabilità territoriale, il diritto all’autodeterminazione, il diritto di vivere nella sicurezza e nella pace, il diritto alla difesa.

Dalla ministra Elena Bonetti, invece, l'appello alla politica e alle istituzioni per creare le condizioni perché le passioni, i desideri e le speranze di tutte e tutti possano incarnarsi in progetti di vita: «per fare questo - ha spiegato la ministra - servono politiche familiari che siano strutturali, integrate e universali, con uno sguardo a medio termine. Il Family Act - ha ribadito - investe in pari opportunità, nella centralità dell’educazione e nelle nuove generazioni, con sostegni economici, infrastrutture sociali e opportunità lavorative».