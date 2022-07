Cannabis, Salvini: «Con la droga libera, la sinistra contraddice il governo Draghi»

Da un lato, le richieste avanzate dai Cinque stelle per rimanere al Governo. Dall'altro, i veti della Lega contro alcuni dei provvedimenti in esame a Montecitorio. E così, nel giorno del voto finale sul decreto Aiuti, con l'incognita del voto grillino, il leader del Carroccio Matteo Salvini torna ad alzare il tiro contro la proposta di legalizzazione della Cannabis, che la Camera dovrebbe esaminare nelle prossime settimane.

Lo fa, usando come 'assist' un approfondimento a cura del Dipartimento per le politiche antidroga nel quale vengono riportati studi scientifici che indicherebbero nella cannabis «una sostanza psicoattiva, neurotossica e pericolosa per la salute mentale e fisica propria ed altrui».

Da qui l'affondo di Salvini agli avversari: «La sinistra si assume la gravissima responsabilità di contraddire quanto si legge sul sito ufficiale del governo Draghi di cui fa parte, mettendo in crisi la maggioranza. Così fa il male delle future generazioni e dell'Italia».

In base ai dati del sito governativo ripresi dalla Lega, il 90% delle persone tossicodipendenti da eroina avrebbe iniziato con la cannabis. Ma non solo. Il consumo - evidenzia ancora il documento - produrrebbe un aumento del rischio di morte per incidenti stradali, per omicidio/violenza e per cause naturali.

Il precedente

Non si tratta però della prima polemica, innescata sul tema della Cannabis, in cui il governo sia stato tirato in ballo. Ad incendiare gli animi dei riottosi inquilini della maggioranza, la scorsa settimana, è stata la Relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, stilata dal Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri, in seguito alla sesta Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, promossa dalla ministra Fabiana Dadone.

Nel testo, si esprimeva la necessità di favorire la depenalizzazione, intesa come «necessità di rivedere le norme che prevedono sanzioni penali e amministrative a carico di persone che usano droghe». Ma non solo. Si tracciava anche il percorso da seguire: «Rivedere la legge attuale passando dal modello repressivo a un modello di governo e regolazione sociale del fenomeno e sottrarre all’azione penale alcune condotte illecite, contemplate dall’art.73, rivedendo, contestualmente l’impianto sanzionatorio ed escludendo l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza».

Scintille dal centrodestra. Soprattutto da parte di Maurizio Gasparri e Carlo Giovanardi, pronti a smentire categoricamente l'ipotesi del via libera del Governo Draghi alla liberalizzazione della cannabis ricreativa. «Nel Rapporto annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze - hanno ribadito gli esponenti del centrodestra - si fa riferimento ad un estratto dei lavori di una sottocommissione della Conferenza di Genova sulle tossicodipendenze, mai votato da nessuno, che chiede al Governo di intervenire per cambiare la normativa». Insomma, per i due, una «forzatura scorretta ed inaccettabile», volta a «legittimarla come posizione governativa, come vorrebbe la ministra Dadone, che da sempre spinge per la legalizzazione della cannabis ricreativa».