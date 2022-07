Di Maio, Emilio Carelli entra nel gruppo del ministro degli Esteri e invita anche il sindaco di Venezia Brugnaro

Il numero di parlamentari nelle fila di Insieme per il futuro (Ipf) continua a crescere. Ad annunciare l'entrata nel neo gruppo parlamentare dato alla luce dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, lo scorso 21 giugno, questa mattina, è stato Emilio Carelli.

Candidato con il Movimento 5 stelle, alle elezioni politiche del marzo 2018 e fuoriscito dopo tre anni con l'intenzione di proporsi come aggregatore di una nuova componente Centro - Popolari Italiani, Carelli è entrato successivamente in Coraggio Italia, il partito guidato del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

In un lungo messaggio, l'ex deputato grillino ha dichiarato di «Aderire con convinzione a Insieme per il futuro» ritendolo un «progetto politico serio ed uno spazio liberale in cui possono avere ancora senso tutte quelle battaglie civili che avevo condiviso ed abbracciato quattro anni fa».

Per Carelli, che ha abbandonato il Movimento perché nel tempo aveva «perso la sua anima e la sua identità», si tratta ora di un «un ritorno a quel disegno di governo dell'Italia» che è un «Paese nuovo, libero, aperto al contributo e alle idee di tutti per risolvere problemi concreti quotidiani della gente, non per assistere a risse ideologiche, intrise di odio inutile».

Da qui, il sostegno all'agenda Draghi: perché di fronte alle sfide imposte dalla pandemia e dalla guerra, e agli impegni da rispettare per l'impiego di fondi del Pnrr, per garantire la transizione ecologica, «la stabilità del Governo - ha continuato l'ex giornalista di Mediaset - è una bussola indispensabile affinchè non sia una conflittualità fine se stessa a far perdere orientamento e senso di marcia giusto».

Poi l'accusa al Movimento, al «propagandismo e alla radicalizzazione», «pur di inseguire l'ultimo sondaggio», che «rischia di mettere in discussione il Governo Draghi e una stabilità proficua per il Paese». E a cui bisogna contrapporre, per Carelli, un progetto di ricostruzione dell'Italia, «ancorato all'Alleanza Atlantica e all'Unione Europea».

Infine, l'appello al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «è questo lo spazio politico in cui prestissimo sono certo si incontreranno e collaboreranno tutte le forze politiche e tutti i moderati e riformisti che hanno a cuore non le prossime elezioni ma il futuro delle prossime generazioni. Tra questi - ha aggiunto Carelli - spero ci sarà Luigi Brugnaro, eccellente sindaco e politico di qualità, col quale ho fatto un tratto di strada assieme, strada che richiede oggi nuovi percorsi e nuovi approdi».

Il benvenuto di Luigi Di Maio

Con un caloroso «bentornato», il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha accolto l'annuncio dell'adesione ad Ipf di Emilio Carelli.

«Riprendiamo insieme - ha detto il ministro - quel percorso iniziato già nel 2018, dando spazio alle idee e alla concretezza. Insieme per il Futuro è una comunità aperta, che mette al primo posto il bene del Paese».

Poi la stoccata, ai 5 stelle, astenutisi dal voto sul dl Aiuti su cui l'Esecutivo ha posto la fiducia: «Non possiamo permettere che populismi e sovranismi prendano il sopravvento, generando una crisi di governo. Non si affrontano i problemi dei cittadini minacciando il governo. Con il lavoro, il dialogo e il confronto si trovano le soluzioni. Noi miriamo solo a quelle».