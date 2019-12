Sardine, Mattia Santori dopo San Giovanni: «Il nostro obiettivo è sopra il 25%»

«Puntiamo a trovare un dialogo con la politica, non siamo ancora pronti a trovare né i punti del dialogo né un interlocutore del dialogo». Mattia Santori, chi è il leader delle Sardine

«Non credo molto ai sondaggi, che è il motivo per cui siamo scesi in piazza a Bologna. Ma il nostro obiettivo è superiore a un italiano su quattro». Lo dice uno dei volti delle Sardine, Mattia Santori, in un'intervista a 'In mezz'ora in più', rispondendo a chi gli chiede se sia consapevole che, stando ai sondaggi, è una sardina un italiano su 4. Santori, nel corso dell'intervista, ha fatto sentire il primo vocale - un sms audio sul telefonino - in cui lanciava l'idea delle Sardine, invitando gli amici a scendere in piazza.