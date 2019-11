Zingaretti a Bologna sfida Salvini: «Via i dl sicurezza, ius soli e ius culturae sono in agenda»

Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato, ma strali sono arrivati anche per Renzi, nuovo leader di Italia Viva, formazione che punta a erodere il consenso dei Dem. «Ci battiamo perché al più presto si rivedano i decreti Salvini, dentro questo governo come scelta di campo. Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius soli, certo che lo faremo». Così Nicola Zingaretti. «Faremo una legge per parità salariale tra donne e uomini - ha assicurato - ma per raggiungere l'obiettivo e non per mettere bandierine e avere un'intervista sui giornali. Ci vuole serietà non comizi».«Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra». Così il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna.