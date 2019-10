Boschi: «In arrivo altri parlamentari in Italia viva. Renzi non è cattivo, più generoso di quanto si immagini»

Maria Elena Boschi: «Arriveranno altri parlamentari nei prossimi giorni» in Italia viva. Così la capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, a Stasera Italia su Rete4. Alla domanda se i nuovi arrivi verranno dal Pd, ha aggiunto: «Non so se anche dal Pd, sicuramente ce ne sono di interessati che arriveranno nei prossimi giorni e nelle prossime settimane». E su quante chance di crescita ha il suo partito, Boschi ha risposto: «Tra un anno saremo a parlare di tutt'altri numeri».

Di Maio sfida Conte: Manovra torni in cdm: barricate M5S sui contanti, ira del premier

Statali, aumenti da 90 euro in busta paga: stanziamento di 3,2 miliardi di euro

Boschi: «Renzi non è cattivo, più generoso di quanto si immagini». «Certo che Renzi abbia dei difetti come tutti, ma non è cattivo, anzi... Credo che sia molto più generoso di quanto si immagini». «Un difetto? A volte è molto veloce nel prendere le decisioni e questo può diventare un limite. Una dote che ha, poi, è il coraggio politico, ha la capacità di portare avanti una visione del Paese». Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, ospite di 'Stasera Italia'.

Ultimo aggiornamento: 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA