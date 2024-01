Degni, bufera sulle dichiarazioni del consigliere della Corte dei conti. «Potevamo farli sbavare di rabbia sulla manovra»

Bufera sulla dichiarzione di Marcello Degni, consigliere della Corte dei conti, comparsa sul suo profilo X (ex Twitter). «Occasione persa. C'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti. ellyesse marioricciard18», ha scritto Degni. Parole che hanno provocato le proteste di diversi esponenti della maggioranza e che hanno portato alla nota della Corte dei conti con cui si prendono le distanze da quanto scritto dal magistrato contabile e si annunciano «valutazioni di competenza» nella prossima Adunanza del Consiglio di presidenza.

«Mia imparzialità non in discussione»

«La mia imparzialità non viene messa in discussione dal mio post, che oltretutto era una critica all'opposizione per dire 'in una situazione come questa in cui avete criticato la manovra, dovevate utilizzare tutti gli strumenti parlamentari per manifestare questa contrarietà, non tanto per i contenuti, ma per il metodò».

Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti. @ellyesse @marioricciard18 — Marcello Degni (@marcellodegni) December 30, 2023