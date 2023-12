Nuova Irpef e taglio cuneo, come cambiano gli stipendi nel 2024. In busta paga aumenti fino 1.298 euro l'anno

Stipendi. Come cambiano nel 2024? Gli effetti della Manovra si sentiranno nelle buste paga a partire da gennaio. Cosa prevede la legge di bilancio - la seconda del governo Meloni, che mette a terra circa 28 miliardi, compresi i 4 miliardi per la nuova Irpef, di cui oltre la metà, quasi 16 miliardi in extradeficit -?

Conferma il taglio del cuneo già in vigore da luglio (6 punti in meno per i redditi fino a 35mila euro e 7 per quelli fino a 25mila), che non si applicherà però alle tredicesime ed è rifinanziato solo per il 2024. Per rafforzarne l'effetto arriva anche la nuova Irpef, che passa da quattro a tre aliquote con l'accorpamento dei primi due scaglioni (il 23% sarà applicato sui redditi fino a 28mila euro): l'effetto abbinato di cuneo e Irpef, secondo il Tesoro, rimpinguerà le buste paga dei dipendenti fino 1.298 euro annui.